В Британии фанат «Шеффилда» поплатился за насмешку над умершим от рака мальчиком

В Британии арестован фанат «Шеффилда» за насмешку над мальчиком, умершим от рака

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

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Вопиющая провокация попала на камеры.

В Великобритании поклонник одной из местных футбольных команд жестко поплатился за гнусную провокацию в адрес соперника. Поглумившийся над смертью шестилетнего мальчика от рака фанат Дейл Хоутон был задержан полицией после того, как его выходка попала на камеры стадиона.

По информации телеканала BBC, инцидент произошел в минувшую субботу в конце сентября во время матча 9-го тура АПЛ «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд». После третьего гола Хоутон достал мобильный телефон, загрузил на нем фото шестилетнего ребенка, до последнего момента переживавшего за Сандердленд, а впоследствии скончавшегося от рака нервной системы. Сразу после появления снимка на дисплее, Хоутон и его друг громко засмеялись и начали показывать снимок окружающим.

Прибывшие по запросу взбешенных сандерлендцев полицейские арестовали Хоутона и предъявили ему обвинение в нарушении общественного порядка. Ему грозит запрет на посещения матчей. Арестовали и второго провокатора, но тот заплатил залог и исчез.

В Сети фанаты «Шеффилда» поступок своего фаната разнесли в пух и прах. Матери, похоронившей ребенка, массово шлют извинения. В шесть лет, незадолго до смерти, поклонник «Сандерленда» был официально признан самым значимым болельщиком клуба: футболисты помогали ребенку выйти в ремиссию, а однажды позволили ему забить гол в ворота «Челси».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за украшения.