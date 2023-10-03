Посол Антонов ответил на заявление госдепа США об участии Путина в саммите АТЭС

Антонов: Россия сама определит, кто представит ее на саммите АТЭС в США

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Мероприятие с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона запланировано на середину ноября.

В России в ближайшее время определятся, примет ли Владимир Путин участие в в саммите АТЭС в середине ноября. С соответствующим заявлением вышел посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Планировалось, что торгово-экономический форум АТЭС состоится в середине ноября. Уже сейчас на мероприятия приглашена 21 страна: мировые лидеры прибудут в Сан-Франциско. Сейчас в России ждут официального приглашения от США. Пока документы Кремлем не получены, а значит, вопрос о присутствии Путина будет решаться позже и по факту.

«Решение вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», — приводит слова Антонова Telegram-канал ведомства.

Кроме того, в Москве остались возмущены тем фактом, что США нарушает соглашения, самостоятельно выбирая, кому и в какие сроки рассылать приглашения. Чуть ранее дипломаты Белого дома подчеркивали, что придерживаются политики, соотносящейся с украинским конфликтом, а значит, участие РФ в АТЭС может оказаться под вопросом.

Ранее 5-tv.ru писал, что США отказались приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС. В правительстве назвали сей факт недобросовестным и политически недальновидным.