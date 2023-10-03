Опасный момент? Пиво совершает «камбэк» на российские стадионы

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Возвращение продаж пива на стадионы поддержали в профильных ведомствах.

Пиво снова может появиться на российских стадионах. Это следует из документов Минфина и Минэкономразвития, которые оказались в распоряжении «Известий». Депутат «Единой России» Михаил Романов обратился в эти ведомства с предложением, и они поддержали эту инициативу.

Ограничение на продажу пива и пивных напитков в заведениях общепита, находящихся на стадионах, действует в России с 2005 года. Но, возможно, все скоро снова изменится.

«Исторически пивные компании выступают спонсорами футбольных команд по всему миру, производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства», — говорится в обращении парламентария.

В текущей экономической ситуации, особенно с учетом введенных антироссийских санкций, добавляет Романов, такие изменения в законодательстве помогут поддержать отечественных пивоваров. Кроме того, они смогут оказать прямое влияние на финансовую политику российского спорта и увеличить посещаемость спортивных мероприятий.

Минфин концептуально поддержал эту инициативу, как и Минэкономразвития. Однако это возможно только при условии, что спортивные клубы, федерации и лиги будут обязаны направлять определенный процент от дохода от розничной продажи пива на финансирование развития спорта высших достижений, профессионального и детско-юношеского спорта.

МВД подтвердило актуальность своей ранее высказанной позиции в 2022 году: ведомство поддержит продажи пива на стадионах, если стадионы будут соответствовать требованиям правил безопасности и при условии работы системы идентификации болельщиков.

Минздрав высказался против продажи спиртного на стадионах. В министерстве убеждены, что эмоциональное возбуждение болельщиков во время матчей повышается, и употребление алкоголя в такой момент увеличивает вероятность опасного поведения. Это может быть опасно не только для выпивших людей, но и для окружающих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут ввести запрет на продажу пива и сидра в общепите.