«Старикам» здесь место: в России подорожали подержанные авто

«Известия»: подержанные автомобили в России за год подорожали на 39%

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Читайте нас в: Дзен Новости

Эксперты объясняют такую ситуацию высоким спросом и прогнозируют, что до конца года стоимость подержанных машин стабилизируется.

Стоимость бывших в употреблении автомобилей заметно выросла после осени 2022-го, сообщают "Известия". По данным экспертов, цены подержанных авто увеличились почти на 40%, а в некоторых категориях – на 80%. Это объясняется высоким спросом на подержанные автомобили. Ожидается, что до конца текущего года цены в этой нише стабилизируются.

В третьем квартале продажи подержанных автомобилей выросли на 14,2%, что подтверждается данными анализа рынка, проведенного специалистами «Авито Авто». Среди прочего, стоимость автомобилей с пробегом выросла на 39,1% и в настоящий момент составляет 640 тысяч рублей согласно проведенному экспертами исследованию.

Наиболее заметный рост цен отмечается в категориях автомобилей стоимостью от полутора до трех миллионов рублей, а также выше.

В категории более доступных подержанных автомобилей, стоимостью до 1,5 миллиона рублей, из десяти наиболее популярных моделей шесть приходятся на автомобили Lada. Самой востребованной моделью среди них является Priora, на втором месте идет Granta, и "бронзовую медаль" получила Lada-2114.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отметил, что подержанные автомобили всегда дорожают за новыми. Он также напомнил о повышении курса рубля и введении утилизационного сбора, что уже повлияло на увеличение цен на новые автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Ozon начали продавать автомобили.