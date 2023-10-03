Смертельный выстрел в жизни и в кино: кого из зарубежных звезд признали убийцами

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Под камерами голливудские актеры воплощают кровожадных злодеев или их карателей. Но порой они сами становятся героями криминальной драмы.

Ты можешь зарабатывать миллионы долларов и счастливо улыбаться зрителю со сцены и глянцевых обложек годами, но все растворится в одночасье, если возомнишь себя вершителем судеб. Голливудские артисты и другие представители творческих профессий из списка, составленного 5-tv.ru, оказались в непростой ситуации. Но одного их имени оказалось мало, чтобы занять дело об убийстве.

Сид Вишес (Настоящее имя Джон Саймон Ричи. Прим. ред.) из легендарной британской группы Sex Pistols обвинялся в убийстве любовницы Нэнси Спанджен. Оба были героиновыми наркоманами. После очередного совместного употребления Сид уснул в номере гостиницы. Проснувшись, он нашел подругу зарезанной в ванной. Сам вызвал полицию, был задержан, но не признал вину. В тюрьме неудачно попытался покончить с собой. После внесения залога он умер от передозировки на свободе.

Алек Болдуин. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO M10s

Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатченс и ранил режиссера Джоэла Соузу на съемочной площадке фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года. Артист не считает себя виновным, он был уверен, что патроны в пистолете холостые. Сначала инцидент был классифицирован как непредумышленное убийство, обвинение получил Болдуин и консультант по оружию. Ханна Гутьеррес-Рид. Очередное заседание суда состоится в декабре.

Актера Майкла Джейса зрители знают по работе в фильме «Форрест Гамп», «Ночи в стиле буги» и сериалах «Щит» и «Менталист». Весной 2014 года Джейс лишил себя светлого будущего в Голливуде и где бы то ни было, жестоко убив жену. Он застрелил ее в собственном доме, за скандалом и последующей гибелью матери наблюдали двое детей. Три выстрела в спину. Джейс сам вызвал полицию на место преступления, но к тому моменту соседи уже передали правоохранителям и сообщения о выстрелах, и информацию о царившем в доме звезды бытовом насилии. Суд приговорил его к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с возможностью условно-досрочного освобождения по отбытии 40 лет заключения.

Мэттью Бродерик. Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

Голливудская знаменитость Мэттью Бродерик стал виновником автокатастрофы из-за нелепой ошибки. В 1987 году он приехал отдыхать в Ирландию. Актер не сразу запомнил правила левостороннего движения и однажды спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу. Бродерик и его коллега по фильму «Выходной день Ферриса Бьюллера» Дженнифер Грей не получили травм, а в другой машине погибли женщина с дочерью. Артист спустя некоторое время пришел в себя, а его подруга три года боролась с депрессией.

Ребекка Гейхард известна по эпизодическим ролям в большом кино. В 2001 году актриса насмерть сбила девятилетнего ребенка на своем авто, однако признать свою вину отказалась. Она получила три года условно. Известный писатель Уильям Берроуз также избежал сурового наказания за убийство. Вместе с женой Джоан он торговал наркотиками, употреблял тоже. Однажды литератор решил «поиграть в Вильгельма Телля» — он поставил на голову супруги стакан, яблока не нашлось, и выстрелил. Пуля угодила женщине прямо в лоб. Высокопоставленные и очень обеспеченные родители помогли Берроузу и замяли дело.

Чарльз С. Даттон. История этого артиста противоположна остальным. Сначала он сидел в тюрьме, а потом стал творческой личностью крупного масштаба. В 17 лет Даттон убил человека в драке, за что получил семь лет лишения свободы. В камере от нечего делать начал читать пьесы, вошел во вкус, а когда вышел на волю, решил применить полученные знания. Бывший заключенный снялся в сериалах «Правильная жена», «Доктор Хаус» и «Клан Сопрано» и фильмах «Готика» и «Чужой-3».

Снуп Догг. Фото: www.globallookpress.com / Henning Kaiser

Рэпер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Догг, не раз участвовал в стычках преступных банд и перестрелках. В 1993 году он был задержан после серии выстрелов из окна машины, где находился со своим охранником. Погиб мужчина из противоборствующей группировки. Музыканта признали соучастником, хотя он был за рулем, а оружие в руках держал телохранитель. Выкрутиться все же удалось. Адвокат убедил судью, что работник Догга стрелял, защищая своего клиента.

Неоднозначная фигура режиссера Оливера Стоуна нередко становится темой для обсуждения. И не только в контексте его работ. Кинодеятель не был судим и не сидел в тюрьме, однако в том, что он убивал людей, трудно усомниться. Дело в том, что в 19 лет Стоун по собственному желанию отправился в Сайгон, где завербовался в армию США и принял в ряде боевых дежурств. Он совершил несколько вертолетных вылетов и сухопутных операций, получил орден Пурпурного сердца и Бронзовую звезду. Сколько маэстро убил вьетнамцев и считает ли он вообще себя убийцей — известно только ему одному. Свои наблюдения и взгляды он, впрочем, отразил в фильмах «Взвод», «Рожденный четвертого июля» и «Небо и Земля».

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности расследования убийства на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где Алек Болдуин произвел свой роковой выстрел.