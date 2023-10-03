Трагедии вне сцены: кого из российских знаменитостей обвиняли в убийстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Актеры нередко играют в кино и театре злодеев или их несчастных жертв. Но порой они становятся персонажами криминальной драмы прямо в собственном доме.

Один неверный шаг может стать началом краха актерской карьеры. Репутация играет немалую роль. Даже когда некоторые звезды намеренно ее себе портят ради пиара, они пекутся о своей дурной репутации. Публичный человек предстает перед судом целого мира, если попадает в западню. Так и артисты из списка, составленного 5-tv.ru, оказались в непростой ситуации. Но одного их имени мало, чтобы занять дело об убийстве. Итак, перед вами актеры, реально обвиненные за лишение жизни.

Для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова 8 июня 2020 года — роковая дата. В этот день он в нетрезвом виде выехал на встречную полосу, спровоцировал аварию. В результате погиб курьер Сергей Захаров, в его авто врезалась машина звезды. Ефремов получил восемь лет лишения свободы, немногим позже адвокаты добились сокращения на полгода. Свой срок он отбывает его в колонии поселка Алексеевка, что в Белгородской области.

Михаил Ефремов. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Ведущий телешоу «Поле чудес» и актер Леонид Якубович совершил непреднамеренное убийство в 2001 году. Пьяный мужчина упал на дорогу, и по нему проехался Леонид Аркадьевич на своем авто. Молодой человек скончался, но артиста признали невиновным. Аналогичный инцидент произошел с актрисой Анной Большовой в 2022-м, она сбила женщину в Калужской области. Обвинения с нее были сняты, уголовное дело возбудили против сожителя погибшей.

Леонид Якубович. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

В 2011 году писатель Эдвард Радзинский неудачно объехал пробку по встречной полосе и врезался в машину с двумя людьми. От удара погибла 24-летняя девушка. Возбужденное в связи с ЧП уголовное дело было остановлено спустя три года в связи с амнистией. Радзинский выплатил родным погибшей 2 миллиона рублей. А актер Игорь Петренко в 15 лет спланировал убийство с другом. Он стоял «на шухере», когда приятель стрелял в их кредитора — чтобы не отдавать долги. В итоге — год в следственном изоляторе и восемь лет условно с тремя годами испытательного срока.

Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» Михаил Казаков еще до популярности вступился за девушку после ее просьбы о помощи. Спасая приятельницу от агрессивного бойфренда, Казаков схватился за нож. Преступление в суде оценили как превышение самообороны.

Михаил Казаков. Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007 г.

Знаменитый советский актер Георгий Юматов, по слухам, страшно пил в 90-е годы из-за невостребованности в кино. В 1994-м он с помощью дворника похоронил своего пса, потому мужчины решили вместе выпить. В ходе застолья разгорелась ссора, и артист, бывший фронтовик, в порыве злости выстрелил в дворника из своего ружья. После нескольких месяцев тюремного заключения Юматов был амнистирован.

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Король российской эстрады Филипп Киркоров однажды оттолкнул от себя пожилого охранника. Тот упал и ударился головой, после чего умер. Рассмотрение дела длилось семь лет, суд присяжных оправдал артиста с перевесом в 2%.

Актриса Валентина Малявина лишилась будущего в профессии, когда после пьяных посиделок в компании актера Виктора Проскурина женщина поссорилась с мужем. В этот же день он скончался. После удара ножом в грудь. Вину Малявина не признала, но все же получила девять лет тюрьмы за умышленное убийство. О своем опыте она рассказала в книге «Услышь меня, чистый сердцем».

Ранее 5-tv.ru выяснял подробности дела голливудской знаменитости Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемочной площадке.