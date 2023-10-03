Похудевшая дочь Гузеевой показала фигуру без одежды: «И не надо искать мою маму»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Прежде девушка жаловалась на травлю из-за пышных форм и пирсинга.

Дочь заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой Ольга Бузарова разделась до нижнего белья и сфотографировалась для всех, кто когда-то травил ее за лишний вес и неформальный вид, в том числе дерзкий пирсинг. Фото оголенной звездной наследницы появилось в ее личном блоге. Еще недавно девушка жаловалась на обидные комментарии в сети относительно ее внешности, теперь же представила на всеобщий суд результаты работы над телом.

В прошлом году Ольга Бухарова признавалась, что из-за расстройства пищевого поведения ей стало трудно контролировать вес. Дочь артистки не могла удержаться в одном пюре, она отмечала, что уже не представляет, как выглядит ее здоровая версия. По словам девушки, в 19 лет она встречалась с парнем, и он жестко критиковал ее за килограммы, которые считал лишними. При этом в Ольге было не больше 60 этих килограммов.

Чтобы похудеть, Бухарова следила за количеством потребляемой пищи, старалась не переедать, а также выполняла базовые физические упражнения. Разумеется, помимо радости за чужую стройность коллективный интернет выдал и дозу хейта. Одним белье Ольги не понравилось, другим — сам факт присутствия в кадре голого женского тела. Порция новых обвинений и нравоучений обрушилась на дочь Гузеевой. Но и она, как говорят, не лыком шита — отбивается.

«Мне уже 23, и не надо искать мою маму, пожалуйста», — заявила Бухарова.

У Ларисы Гузеевой двое детей. Ольгу она родила в 2000 году в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Старший сын Георгий появился на свет в 1992-м, в браке с актером и сценаристов Кахой Толордавой. Наследников актриса любит самозабвенно, как коршун бросается на всех критиканов. В личном блоге звезда предупреждала хейтеров, что никому не позволит «терзать ее детей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева стала тещей Гарика Харламова.

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