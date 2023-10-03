Бывший премьер СССР Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Рыжков был старейшим сенатором, также он последний живущий глава советского правительства.

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков больше не является сенатором от Белгородской области, он досрочно сдал свой мандат. Информация о прекращении полномочий политика появилась на сайте Совета Федерации. Он представлял руководство региона в верхней палате с 2003 года, в последний раз губернатор Вячеслав Гладков назначил его на высокий пост в 2021-м.

Николай Рыжков в свои 94 года являлся старейшим сенатором, он также остался единственным живущим главой советского правительства. После его ухода с должности Белгородскую область в Совете Федерации представляет только бывший губернатор региона Евгений Савченко. Он вошел в Совфед от областной думы в 2020-м.

Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области в семье шахтера. Окончил Краматорский машиностроительный техникум, ныне Машиностроительный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии, а также Уральский политехнический институт имени Кирова (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина). Карьеру начал сменным мастером на Уралмашзаводе, который впоследствии возглавил как гендиректор.

В 1975–1979 годах Рыжков был первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. На посту главы Совета министров в 1986 году он возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988-м ту же работу проделала после землетрясения в Спитаке (Армения), в этом городе ему установили памятник. Политик занимал должность председателя Совета министров СССР с 1985 по 1991 годы, ушел с него после перенесенного сердечного приступа. С 1995 по 2003 годы был депутатом Госдумы, потом перешел в Совфед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава кабмина Михаил Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития по его собственному желанию.