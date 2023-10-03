Любишь кататься, люби и страховаться: что изменится для «самокатчиков»

Фото: www.globallookpress.com / Антон Денисов

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Новая мера позволит оградить от аварий и защитить пострадавших.

В России водителей электросамокатов могут обязать в обязательном порядке страховаться. Как сообщают «Известия», в первую очередь страхование гражданской ответственности коснутся курьеров.

Причиной подобных нововведений стало увеличившееся число аварий, в которых участвовали люди, управлявшие средствами индивидуальной мобильности. Предполагается, что ужесточение правил для пользователей электросамокатов позволит снизить число ДТП.

«На сегодняшний день мы видим большое количество случаев ДТП с СИМ. Они зачастую приводят к тяжелым последствиям. Но, например, с курьера, который не имеет в России ничего, кроме в лучшем случае временной регистрации, взыскать такой ущерб практически невозможно», — заметил разработчик предложения депутат Госдумы Александр Якубовский.

Перед разработчиками проекта в первую очередь стоит вопрос идентификации пользователей и владельцев СИМ, а также предстоит установить порядок фиксации ДТП с их участием.

Представители кикшеринговых компаний инициативу поддерживают. Особенно учитывая тот факт, что механизм страхования, даже при единоразовой поездке, уже предусмотрен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санкт-Петербург стал лидером по числу аварий с участием электросамокатов.