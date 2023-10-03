В Москве прогнозируют второе «бабье лето» в октябре

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Жителям центрального региона России еще удастся в этом году насладиться теплыми деньками.

Октябрь готовит подарок жителям Москвы. Центральную часть страны ждет новая волна бабьего лета, правда уже ненадолго. Тепло вернется на несколько дней на следующей неделе, но уже без солнца, как это было в сентябре.

После чего осень окончательно вступит в свои права и температура будет стремиться к нулю. Но отопление в городе, как уточняют столичные власти, начнут давать уже с завтрашнего дня.

Чуть дольше — до конца месяца — тепло задержится в южных регионах. Весь октябрь там будет в районе 20 градусов.

А Петербургу стоит готовиться к новой волне штормов, заморозкам и первому снегу. Погода начнет портиться к следующей неделе — пойдут дожди, нередко с сильным ветром. Все эти природные неприятности принесет буря, которая сейчас зарождается в Великобритании.