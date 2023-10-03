Это моя парковка: таксистов хотят выгонять из дворов штрафами

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

Ровно 30 минут — именно столько времени стоянки во дворе предлагают установить водителям такси.

Парковка во дворах жилых домов может очень дорого обойтись водителям такси. За стоянку более получаса, возможно, совсем скоро будет приходить штраф до пяти тысяч рублей, а машину и вовсе эвакуируют. Предложение уже направили на рассмотрение в Минтранс. В первую очередь, нововведение затронет мегаполисы — именно там эта проблема наиболее актуальна. Чтобы дождаться клиентов, высадить пассажиров, выгрузить их багаж, таксистам отведут до 30 минут. Все подробности узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

— Почему вы здесь спите?

— Я не сплю, я просто, отдыхаю немножко.

— Расскажите, почему именно здесь у вас нет парковки специальной для такси?

— Я просто отдохнуть, пять минут, прилег чуть-чуть.

Пока местные жители по полночи ищут где припарковаться, таксисты — отдыхают. Спят под звездами в лобовом окне.

«Иногда приходится ставить машину за три, за четыре дома. Просто мы ищем места, особенно если это происходит после десяти вечера», — рассказала жительница Москвы Инна.

Вот стоит машина. Позади меня стоят несколько машин. Они все паркуются как хотят. Игнорируя дорожные знаки и недовольство местных жителей, таксисты бросают машины и идут в кафе напротив.

«Они постоянно заезжают, парковки у нас постоянно забиты, именно скоплением вот этого такси», — жалуется столичный житель Максим Ульянов.

Коммерческий транспорт в больших городах — это обычная проблема. Вот, например, Пермь. Люди обустроили стоянку за личные средства, а ее заняли другие…

«Собственными силами. Привезли щебень, отсыпали, организовали места. Но у нас чаще и чаще мест для жильцов не хватает, потому что парковка занята таксисными машинами», — рассказывает председатель многоквартирного жилого дома Юлия Винокурова.

На помощь обиженным автомобилистам поспешили чиновники, предложили штрафовать таксистов, если те обосновались во дворе. Госавтоинспекторы идею поддержали.

Ровно 30 минут — именно столько времени стоянки во дворе предлагают установить водителям такси. Этого хватит, чтобы дождаться, встретить или проводить пассажира. Обеденный перерыв и поломки не учитывают. Не успел — плати штраф, минимум пять тысяч рублей.

Штрафы предлагают выписывать водителям, а не таксопаркам, а автомобили будут эвакуировать. Вот только кто будет засекать время, пока не решили. Камеры на это не способны, инспекторов столько не найдешь.

«Каким образом это будет соблюдаться? Кто должен засекать время? Автомобиль такси может стоять 32 минуты, 28 минут. На наш взгляд, данная инициатива не отвечает на вопросы», — заметила председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Что делать таксистам на собственных автомобилях — тоже хороший вопрос. Сейчас в стране таких половина, большая часть использует машину не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. Гараж есть не у всех, арендовать парковку дорого.

«Бесплатных парковок, вы же понимаете, у нас нет. Люди же тоже таксисты. Каждый зарабатывает как может», — поделился водитель такси Андрей Акимбеков.

Причем все требования к парковкам в законодательстве уже прописаны. Еще три года назад вступил в силу приказ Министерства транспорта № 199.

«Было предписано и сказано о том, что запрещаются стоянки коммерческого транспорта во дворах. Для этого нужны специальные стоянки, организованные этими предприятиями», — рассказал автор и ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ, автоэксперт Вячеслав Субботин.

Приказ есть, но машины такси с парковок никуда не делись. Теперь в профильных ведомствах предстоят согласования новой инициативы. Но если желтые автомобили исчезнут из дворов, значит таксистам придется платить за парковку больше, чем сейчас. Эти расходы они компенсируют за счет пассажиров.