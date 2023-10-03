Что вы не знали об уходе за жирной кожей: полезные советы дерматолога

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Schäfer

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Первое и важное правило, которое часто нарушают обладатели такого типа кожи, — нельзя мыть ее до скрипа. Станет только хуже.

Если у вас жирная кожа (отличается чрезмерной работой сальных желез), это генетика и это навсегда. Но вы можете решить проблему появления расширенных пор, высыпаний, черных точек и активного блеска, если будете правильно за ней ухаживать. В интервью изданию «Страсти» дерматолог Татьяна Бедаева рассказала о главных ошибках людей с жирной кожей, эффективных и вредных средствах, а также правилах ухода.

Как отмечает эксперт, в первую очередь нужно приучиться соблюдать очередность каждого этапа ухода — умывание (очищение), тонизация, отшелушивание и увлажнение. Умываться желательно гелевыми средствами или пенками. И не нужно до скрипа! Так вы нарушите микробиом кожи и спровоцируете лишь усиленное выделение себума (Секрет, состоящий из натуральных эфиров и жирных кислот, выделяемый сальными железами кожи - Прим. ред.). А еще стоит отказаться от горячей воды, она тоже активизирует работу сальных желез. Умывайтесь прохладной водой утром и вечером — этого достаточно.

Тонизировать жирную кожу стоит косметикой с невысоким содержанием салициловой и гликолевой кислот, они решают почти все проблемы этого типа, но только при условии разумного дозирования. Иначе под угрозой окажутся защитные функции кожного покрова, а это чревато воспалениями. Бедаева рекомендует специальные салфетки для контроля выделения себума.

Для отшелушивания дерматолог советует выбирать щадящие скрабы, чтобы избежать механических повреждений. Подойдет пилинг-гоммаж без абразивных частиц. Средства приобретать лучше с оглядкой на сезон. К примеру, осенью и зимой к процессу можно подключить еще и легкие пилинги с гликолевой или салициловой кислотой раз в неделю.

Большое заблуждение — что жирную кожу не надо увлажнять. Сало не заменяет живительную влагу. Отдавайте предпочтение кремам и лосьонам с легкой текстурой, не образующим пленку на поверхности. Успокоят кожу и исключат воспаления такие компоненты как масло ши, экстракт ромашки и пептиды.

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