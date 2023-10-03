Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитость в течение долгого общения с журналистами раз за разом возвращалась к теме лишнего веса.

Певица и телеведущая Ольга Бузова затронула тему лишнего веса и идеальной фигуры на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови». Сначала разговоры о килограммах только проскальзывали в беседе с журналистами.

«Творог обезжиренный, а я — нет!» — выкрикнула певица в ходе рассуждений об отношениях и показала на живот.

Затем знаменитость заговорила о своей честности и открытости для прессы и вновь затронула тему лишнего веса.

«Поправилась? Сейчас — нет. Значит, вы это видите, вы об этом пишете», — заметила Бузова.

Ну а позже артистка уже откровенно перешла к, видимо, наболевшей теме.

«Я сейчас прихожу в форму и готовлюсь к своим шоу. Нужно быть худенькой, красивенькой», — заметила певица.

А потом резко подытожила, отвечая на вопрос журналистки, что только спорт является лучшей диетой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет будущий муж Ольги Бузовой.