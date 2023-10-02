От отношений до миграции: Бузова откровенно рассказала про свою жизнь и планы

Бузова призналась, что не состоит в отношениях, но у нее есть много ухажеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась, что сейчас она живет работой. Есть ли у нее время на личную жизнь?

Певица Ольга Бузова призналась, что не состоит в отношениях, однако в ее жизни есть место многочисленным ухажерам и большому количеству внимания. Об этом исполнительница рассказала 5-tv.ru за кулисами премьеры нового клипа на песню «Позови».

«Не хочу вводить вас в заблуждение. Сейчас я переживаю такой период в своей жизни, что я очень много работаю и очень много создаю. Это занимает много времени. Но это не мешает мне принимать ухаживания и ощущать симпатию от огромного количества молодых людей», — прокомментировала она.

По словам Бузовой, сейчас у нее нет единственного и любимого, однако есть поддержка, которая расправляет ей крылья.

В целом звезда не унывает и даже шутит над своим положением — она рада, что может «всех посмотреть» и со всеми пообщаться, провести некий анализ и сделать для себя выводы.

Ольга Бузова также оценила вероятность переезда за границу. По ее словам, она продолжает находиться в России вместе со всеми, кто предан родине. Единственная причина, почему она может отсутствовать в стране — это съемки для ее любимых поклонников.

«У меня три больших проекта в трех странах. Это ЮАР, Белоруссия и Россия. Все для людей», — отметила она.

Ранее звезда рассказывала, что не занималась сексом с 2021 года. Она в очередной раз подтвердила, что ее воздержание продолжается. По ее словам, секс — это просто не ее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Последние публичные отношения у Бузовой были с блогером и певцом Давой (Давидом Манукяном). Их роман закрутился в 2019 году и продлился всего полтора года. Бытует мнение, что для него это была возможность легкого пиара, а об искренних чувствах и речи не было.

До этого теледива состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились в 2012 году, но их союз просуществовал недолго — уже в 2016-м пара развелась. И тут не обошлось без слухов — поговаривают, что он предал супругу ради модели Анастасии Костенко. С ней они и поженились вскоре после разрыва с певицей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей.