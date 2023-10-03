Британские заключенные могут оказаться на свободе из-за переполненности тюрем

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

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Тюрьмы на островном государстве забиты на 170%.

Английские преступники в ближайшее время могут оказаться на свободе из-за переполненности тюрем в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает британская газета The Independent. По информации издания, в тюрьмах Великобритании содержится намного больше заключенных, чем положено: в одной только колонии Уандсворт (одна из крупнейших тюрем в западной Европе) количество заключенных превышает норму на 70%.

Экс-министр внутренних дел Джек Стро и экс-министр по делам тюрем Рори Стюарт высказали опасения, что для преодоления кризиса, возможно, придется досрочно освободить нынешних заключенных.

Сообщается, что около двух третей тюрем в Англии официально переполнены — на данный момент свободно всего 768 мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Иркутском заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения.