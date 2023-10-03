«ДНК красоты»: правда ли, что с каждым поколением люди становятся уродливее

Фото: www.globallookpress.com

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Какой фактор сильнее всего влияет на привлекательность?

С каждым новым поколением лицо среднестатистического человека становится все менее привлекательным. С таким утверждением выступил основатель сиднейской компании, которая специализируется на эстетике лица, Шаффи Хасан.

Такие слова звучат обидно и малоправдоподобно, ведь благодаря социальным сетям кажется, что красивой молодежи очень много вокруг. Однако ученые подливают масла в огонь. Они пугают прогнозами, что из-за нынешнего образа жизни человек эволюционирует отнюдь не в лучшую сторону.

Эксперимент «Минди»

В одном из экспериментов специалисты создали 3D-модель нашего потомка, девушки Минди, из ХХХ века. Ее вид не для слабонервных: спина выгнута дугой, короткая шея, костный отросток-рог на затылке, второе веко, изогнутые руки и скрюченные пальцы.

Ученые уверены, что образ настолько уродлив из-за того, что с каждым годом человек все больше «сращивается» со смартфоном.

Однако, сравнивая героев из старых фильмов и современных заметно, что нынешние 50-летние выглядят моложе и красивее тогдашних 30-летних.

Так что же происходит? Делает ли эволюция людей все страшнее или благодаря науке и медицине каждое новое поколение дольше остается юным и прекрасным? Об этом KP.RU поговорила с врачами и учеными.

Как меняется «ДНК КРАСОТЫ»?

Многие черты детей зависят от генов, которые они получили от родителей. К данному моменту, принято считать, что здоровье зависит от генетики в среднем на 25%. Остальное — это уже параллельные факторы, среди них: образ жизни, внешние условия, медицина.

Однако, сравнивая внешность людей сейчас и 50, 100 и несколько столетий назад, то никаких заметных наследуемых изменений за такой срок просто-напросто произойти не может.

По словам экспертов, строить какие-то достоверные прогнозы о внешности человека будущего — бессмысленно.

Люди стали выше, но генетика не при чем

Современные люди по росту в среднем выше своих сверстников, живших в начале прошлого века и ранее. Врач-генетик Ирина Жегулина это объясняет не эволюционными или генетическими изменениями, а условиями жизни. В прошлом было больше проблем с продовольствием, доступом к полноценному питанию, витаминам. Как плюс, болезни, стрессы у детей, которые застали тяжелые времена. Когда такие проблемы исчезают, то люди реализуют свой генетический потенциал на максимум.

Что сильнее всего влияет на привлекательность?

Самое главное — это фактор массовой культуры. То, что сегодня транслируется через СМИ как модное и красивое. По словам пластического хирурга Владимира Зленко, в моду возвращается натуральность. Например, еще 15-20 лет назад были популярны пышные формы, в частности, большая грудь. Сегодня тренд повернулся в сторону натуральности. Женщины приходят с запросом на аккуратное и натуральное увеличение или коррекцию формы груди, которую будет невозможно отличить от естественной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал генетику оружием разрушительной силы.