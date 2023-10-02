Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Американская сторона собирается навязать свои правила со многих сферах.

У США много планов на Украину, которые начинаются на внедрении протоколов и стандартов НАТО и заканчиваются на приватизации банков. Об этом пишет издание Politico.

Авторы уверяют, что им удалось получить доступ к необнародованной части документа, содержащей стратегию США на будущее.

«Конфиденциальная версия документа „Всеобщей стратегии страны“ в три раза больше», — сравнили они ее с опубликованной Госдепом версией.

Отмечается, что расширенный вариант содержит намного больше деталей, включающих приватизацию банков, принятие ВСУ стандартов НАТО, в том числе при составлении важных бумаг, а также оказание помощи в преподавании английского языка населению страны.

В планы Белого дома входит создание особого корпуса офицеров, которые будут подходить подготовку по стандартам альянса. При этом речи о вступлении страны в военный блок пока не идет.

Администрация Байдена также хочет вернуть в частную собственность украинский Альфа-банк. Ранее принадлежащее РФ учреждение сейчас находится в национальной собственности и называется Sense Bank.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Незалежной Владимир Зеленский ожидает удара в спину от Байдена.