Затяжной процесс: какие сроки давности по уголовным преступлениям в России

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И за какие преступления придется ответить и через 50 лет?

Несмотря на успехи российской криминалистики, некоторые преступления, в том числе громкие, так и остаются нераскрытыми. Расследования приостанавливаются или вовсе прекращаются, а позже — закрываются в связи со сроком давности. Какие сроки давности в каких преступлениях существуют — в материале 5-tv.ru.

В России освобождение от уголовной ответственности зависит от тяжести преступления и регламентируется статьей 78 Уголовного Кодекса РФ. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Небольшая тяжесть

Преступления небольшой тяжести подразумевают умышленные или неумышленные действия человека, максимальное наказание за которые — не более трех лет реального срока. Среди них — причинение легкого вреда здоровью и побои. Срок давности таких преступлений составляет всего два года.

Средняя тяжесть

Преступления средней тяжести — это умышленные деяния, за которые можно получить лишение свободы до пяти лет, а также неосторожные действия, которые влекут за собой реальный срок в десять лет. Это могут быть угон, грабеж или вымогательство, а также мошенничество и умышленное причинение небольшого вреда здоровью группой лиц. Освобождение от уголовной ответственности наступает через шесть лет.

Тяжкие преступления

К категории тяжких преступлений относят деяния, за которые наказание составляет до десяти или 15 лет лишения свободы. В первом случае речь идет о злонамеренном умысле. Среди примеров — пытки, похищение людей, лишение свободы и изнасилование. Срок давности преступлений — десять лет.

Особо тяжкие

К особо тяжким относят преступления, которые подразумевает наличие умысла. То есть злоумышленник осознает, что его действия несут опасность обществу или кому-то конкретному. Здесь речь идет о террористическом акте и убийстве. За такие преступления грозит от десяти лет лишения свободы. По закону человек освобождается от ответственности за такое преступление через 15 лет после его совершения.

Без срока давности

Не все преступления имеют срок давности. Есть такие, что и через 20-30 лет будут возобновлены, если следствию удастся выйти на преступников. Речь идет о массовых убийствах или покушении. Среди таких преступлений: геноцид, терроризм, экоцид, посягательство на жизни государственных служащих и угон водного или воздушного судна. А еще срока давности не имеют военные преступления.

Также стоит отметить, что применение срока давности за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления — это право суда, а не его обязанность.

Ранее 5-tv.ru писал самых громких нераскрытых убийствах в истории России.