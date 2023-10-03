Россиянам рассказали, как вернуть страховку по кредиту

РБК перечислило страховки по кредитам, по которым можно вернуть деньги

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Возврат возможно только в течение двух недель после оформления договора.

При оформлении кредита заемщику предлагаются продукты по страхованию. Нередко банки навязывают клиентам ненужные им услуги. Порядок возврата страховки объяснило издание РБК.

Страхование жизни и здоровья — вид страховки, относящийся к случаям частичной либо полной утраты трудоспособности заемщика из-за несчастного случая, недуга либо при гибели. Если отказаться от данной услуги банки могут увеличить процентную ставку по кредиту.

КАСКО при автокредите — необязательный вид страхования. Автомобилисты должны оформить лишь полис ОСАГО. При этом многие банки не одобряют выдачу кредита при отказе от КАСКО.

Страхование предмета залога, под который выдается кредит. В некоторых случаях финансовая организация может предложить потребительский кредит под залог вашего имущества. В этом случае есть вероятность того, что банк потребует застраховать предмет залога.

Страхование имущества по ипотечному договору. Это единственный на сегодняшний день обязательный страховой продукт, который нужно оформлять при кредитовании. Эта страховка покрывает разрушения перекрытий, стен в жилплощади собственника.

Сроки возврата страховки

Так называемый «период охлаждения», в котором можно отказаться от оформленного страхования, действует две недели с момента подписания договора. Если в момент отказа страховка еще не действовала, то можно вернуть полную стоимость полиса. В обратном случае страховая компания оставит себе премию за дни действия продукта, а оставшуюся сумму перечислит заемщику.



В случае погашения кредита досрочно гражданин может вернуть частично уплаченную страховую премию. Но деньги можно вернуть исключительно за страховку жизни и здоровья и за титульное страхование.

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