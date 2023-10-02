«Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Система будет состоять 136 аппаратов, которые окажутся на орбите.

Государственная космическая корпорация «Роскосмос» приступила к работе над проектом «Грифон», который представит собой скопление малых спутников, обозревающих всю поверхность Земли. Об этом рассказал генеральный директор компании Юрий Борисов в рамках Международного астронавтического конгресса в Баку.

«Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием «Грифон“», — прокомментировал он.

По словам Борисова, система будет включать 136 аппаратов, которые будут выведены на орбиту. Они будут производить мониторинг за всей поверхностью Земли и передавать полученные данные российским специалистам.

Глава «Роскосмоса» отметил, что для успешного функционирования «Грифона» серьезную работу придется проделать и в пределах планеты. Для этого на Земле будет установлена обширная сеть приема.

На полях прошедшего в Петербурге форума «Россия — Африка» представители госкорпорации пригласили африканские страны принять участие в создании системы. Ожидается, что «Грифон» будет предоставлять актуальные данные о территориях РФ каждые 30 часов, а о мире — каждые 40.

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