Потеряли ребенка и чуть не развелись из-за онкологии: трагедия семьи актера Сергея Барышева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Рак не дал семье обзавестись детьми.

Супруга актера Сергея Барышева Екатерина призналась, что из-за онкозаболевания хотела развестись с мужем. Об этом женщина сообщила в эфире федерального телеканала.

По словам Екатерины, в одной из московских клиник у нее диагностировали рак на последней стадии. Тогда супруги поехали в Германию, где их успокоили, сказав, что болезнь только начинает развиваться.

Пара планировала родить детей, но рак не дал им осуществить мечту. После лечения удалось на некоторое время приостановить развитие недуга, но злополучная болезнь вновь вернулась. На тот момент женщина уже носила под сердцем малыша, в итоге все закончилось выкидышем.

Отчаявшись, Екатерина уведомила мужа, что просит развода. В тот момент она не хотела портить ему жизнь, пыталась оградить, чтобы он жил нормально.

«Он возмущался, отказался, конечно. Сказал, все вместе сделаем, пройдем. Я никогда не чувствовала себя рядом с ним больным человеком. Это, наверное, главное», — рассказала жена звезды кино.

Как отметил Барышев, он не мог поступить по-другому — так сильно он любил жену. Сегодня пара счастлива, что рак не возвращается. Они уточнили, что последние годы рецидива нет.

Ранее 5-tv.ru онколог объяснил причины «омоложения» рака.