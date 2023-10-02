«Отнимаются руки и ноги»: почему нельзя пренебрегать симптомами полиомиелита

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Личный архив Люсине Чеботаревой; 5-tv.ru

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Почему за состоянием организма в период заболевания нужно смотреть особенно тщательно? Что нужно знать о полиомиелите и почему не стоит им пренебрегать?

Полиомиелит у детей — очень серьезное инфекционное заболевание, которое может поражать нервную систему, вызывать параличи. В некоторых случаях он способен стать причиной инвалидности и даже смерти, именно поэтому ребенка важно вовремя обезопасить от опасного недуга.

Чем опасен полиомиелит?

Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-педиатр Лусине Чеботарева объяснила, почему важно не пренебрегать симптомами болезни и как ребенку избежать заражения. По словам медика, если мальчик или девочка жалуются на недомогание, если отнимаются руки и ноги, а также если ему тяжело двигаться и дышать — это серьезный повод насторожиться.

«Если почитать историю, как люди болели полиомиелитом, то выяснится, что дыхательная мускулатура поднимается, и человеку невозможно дышать. Но это самые тяжелые случаи. Сейчас чаще всего появляются параличи, отнимаются руки и ноги. Чаще всего эти параличи не подлежат восстановлению», — проинформировала она.

Можно ли умереть от полиомиелита?

Доктор подчеркнула: по меркам врачей, полиомиелит не считается болезнью с легким течением. Привести организм в норму после такого удара бывает очень тяжело. Чтобы избежать заражения, нужно прибегать к соответствующим мерам, способным обезопасить человека. В случае, если коронавирус, например, передается воздушно-капельным путем, то полиомиелит можно подхватить только в быту.

«Вирус передается контактно-бытовым путем, либо фекально-оральным путем. Если испражнения больного человека попадают в воду или на предметы, а затем в рот здоровому человеку, вероятность заразиться вырастает. Вирус не летучий. Поэтому когда в приюте разделяют привитых детей от непривитых, то делают не совсем правильно, поскольку привитые не заразны. Они могут передать только вакцинный штамм. Стоит сказать, что заражения фекально-оральным путем достаточно редкая штука, от которой мы всеми силами пытаемся защититься», — подчеркнула она.

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