Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию кризиса
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В Ниамее состоятся контакты по этому вопросу.
Власти Нигера официально приняли инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране. Об этом заявило министерство иностранных дел арабской республики.
«Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране», — указывается в сообщении ведомства.
Кроме того, президент Алжира Абдельмаджид Теббун вслед за одобрением инициативы поручил министру иностранных дел Ахмеду Аттафу совершить визит в Ниамей и провести там подготовительные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами по вопросу реализации этого предложения.
В августе захватившие власть в результате госпереворота мятежники обратились к дипломату и потребовали его покинуть страну в течении 48 часов. Причиной подобного решения послужили действия Парижа, которые противоречат интересам Нигера.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил реакцию Запада на события в Африке и на Украине. Он указал на лицемерией политиков США и ЕС в данном вопросе.