Награда нашла героя: семья ветерана ВОВ получила его медаль спустя 80 лет

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Для того, чтобы установить владельца медали, пришлось провести настоящее расследование.

В настоящую детективную историю превратилось возвращение награды герою в Алтайском крае. Ее путь занял 80 лет. Медаль «За боевые заслуги» была утеряна советским солдатом еще в 1943-ем на поле боя. После Великой Отечественной войны ее долго пытались найти. Но как теперь выяснилось, шансов не было. Даже когда награду случайно обнаружил местный житель — этого было мало. Понадобилась помощь экспертов-криминалистов. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков продолжит тему.

Спустя 80 лет медаль «За боевые заслуги» возвращается законным владельцам. Награду ветерана Великой Отечественной — сержанта Ивана Смирнова — вручают его внукам. Сам командир гвардейского стрелкового полка так и не смог надеть знак отличия на парадный китель. Медаль была утеряна еще в 1943 году прямо в разгар ожесточенных боев на Белорусском фронте.

«Очень волнительно, очень значимо и приятно, что ценят память наших ветеранов. Пусть и позже, но медаль вернется в семью», — поделился внук ветерана Ивана Кузьмича — Вячеслав Есин.

«Очень, да, неожиданно, волнующее мероприятие. Правда, это непередаваемое ощущение. Будем хранить, очень трепетно вспоминать долго об этих событиях — как она дошла до нас, вернулась обратно. Ну и потом, конечно, потомкам передавать», — рассказала внучка ветерана Елена Баянова.

Для того, чтобы установить владельца медали, пришлось провести настоящее расследование с привлечением криминалистов. Знак отличия в лесистой местности нашел Михаил Глазырин. По номеру удалось узнать имя награжденного. Но в самом финале этой истории случился неожиданный поворот.

«Мы дошли до посольства Белоруссии, уже должны были вручать у нас в Министерстве иностранных дел в городе Барнауле — в представительстве — и когда мы уже шли вручать, оставалось 10-15 минут, выясняется — предпоследняя цифра на данной медали перебита», — рассказал председатель комитета ветеранов Ленинского района Барнаула Михаил Глазырин.

Медалью «За боевые заслуги» в годы войны были удостоены свыше трех миллионов бойцов Красной армии. Для многих из них это самая первая, а потому особо ценная награда.

На выручку пришли эксперты регионального криминалистического центра. В специальной лаборатории с помощью химикатов они сумели восстановить исходные данные.

«Основные объекты — это у нас оружие с перебитыми и уничтоженными номерными обозначениями, но принцип подхода к исследованию один и тот же. Учитывая то, что медаль имеет историческую ценность, эксперты применили неразрушающие методы исследования», — сообщил заместитель начальника отдела экспертиз материалов, веществ и изделий экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Дмитрий Нечунаев.

После установления имени героя на сообщение в социальных сетях откликнулись его родственники. Сам Иван Кузьмич Смирнов ушел из жизни почти 30 лет назад. Теперь у внуков ветерана появилась надежда отыскать и другую его награду — медаль «За отвагу», которая также была утеряна много лет назад.