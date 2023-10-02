Для выступления сбежавшего Галкина* не нашлось ни одной площадки в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Комик оказался не нужен зрителям после скандала, который учинил?

В Казахстане отменили концерт Максима Галкина*. Причиной стали «технические проблемы» на площадках, где планировались выступления. Сообщение об этом появилось на официальной странице в социальных сетях Дворца Республики в Алматы.

Комик, который сбежал из РФ после начала специальной военной операции на Украине, выступает за границей крайне редко. А если концерты и проводятся, то в обязательной программе — критика России и ее действий, а также высмеивание военных и граждан РФ, которые поддерживают борьбу с украинским неонацизмом.

Сейчас же Галкин* попытался организовать свой концерт в столице Казахстана, однако начались «непредвиденные проблемы». Руководство площадки заявило о срочных технических работах: сломался водопровод, а через день — и вовсе вся сцена. Ремонт будет длиться две недели. Такое предписание выдало ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Медеуского района ДЧС г. Алматы».

«Концертная деятельность экстренно приостановлена в связи с аварийным состоянием механики сцены», — говорится в сообщении администрации Дворца Республики.

Кроме того, вторая площадка, на которой хотел выступить комик, уже в городе Алматы, также заявила о ремонтных работах.

Галкин* должен был выступать в Казахстане 8 и 9 октября. Но зрители, вероятно, не увидят сбежавшего комика совсем.

Ранее 5-tv.ru писал, что за границей Галкин* стал стоить в два раза дешевле: даже западная публика устала от его политических шуток и спекуляций.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.