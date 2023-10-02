Ни грамма косметики: 55-летняя Валерия удивила публику лицом без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица показала естественную внешность. Молодые позавидуют!

В тот факт, что Валерии 55 лет верится с трудом, ведь артистка совершенно не выглядит на свой возраст. Вне всяких сомнений, певица делает все возможное ради того, чтобы сохранить молодость и красоту. Есть мнение о том, что женщина не пользуется услугами пластических хирургов, но иногда прибегает к помощи косметологов, дабы сохранить свою красоту на долгие годы. Недавно на странице знаменитости в социальной сети появилось подтверждение последнему факту.

Во время недавнего похода к врачу певица Валерия сняла видео, она показала, как делает модную и современную процедуру микроигольчатый RF-лифтинге, который, по ее мнению, стимулирует процессы регенерации и обновления тканей. Фотографию из кабинета врача можно посмотреть у издания dni.ru.

На кадре звезда без макияжа. Внешний вид артистки, на которой нет ни грамма косметики, потрясает. На ее коже заметны небольшие возрастные изменения. Этим могут похвастаться далеко не все ровесники поп-дивы. Заметно, что певица тратит большие деньги на то, чтобы сохранить молодость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия рассказала о непреодолимых причинах развода с Пригожиным.