Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Украинскую армию ждет полный переворот.

Американская сторона окажет давление на Киев, чтобы украинская армия приняла стандарты НАТО, хотя о вступлении страны в военный блок речи пока не идет. Об этом пишет издание Politico.

Авторы ссылаются на документ из администрации президента США Джо Байдена. В нем указано, что чиновники часто выражают «желание заставить украинскую армию принять стандарты НАТО». На данном этапе Киев намерен сформировать особый корпус офицеров, которые будут подходить подготовку по стандартам альянса.

В материале указано, что документ предусматривает полный переворот в армейской структуре страны. Даже содержание важных бумаг должно строиться на натовской терминологии. Вашингтон также хочет, чтобы Незалежная создала на своей территории предприятия оборонно-промышленного комплекса и самостоятельно покрывала нужды ВСУ.

Авторы пишут, что Белому дому важно сохранить ориентированность Киева на Запад. Вместе с этим США и Укриана планируют развивать свои двусторонние отношения, и американская сторона уже предложила Минобразования Незалежной помощь в сфере преподавания английского языка, который, как ожидается, поспособствует интеграции народов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о старте производства натовских снарядов.