«Развернуться на 360»: Захарова ответила на слова Бербок о территориях Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Немецкий министр снова сделала неоднозначное заявление.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Российский дипломат жестко осадила ее в своем Telegram-канале.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала Захарова.

Очередное неожиданное высказывание сорвалось с уст Бербок во время выездного заседания министров иностранных дел. Тогда она также сообщила, что будущее Украины находится в ЕС.

Захарова ранее реагировала на адресованный к РФ призыв Бербок развернуть свою политику на «360 градусов». В ответ она предложила главе МИД Германии обратиться к школьной программе, ведь такой разворот ничего не изменит — полный круг и равняется 360 градусам.

Ранее 5-tv.ru писал, что оскандалившаяся Бербок снова заговорила о «войне с РФ».