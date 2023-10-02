Самый закоренелый холостяк: Бурунов объяснил, почему он все еще не женат

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Пока в 46 лет одни актеры могут похвастаться большой семьей, другие изнывают от одиночества. В чем причина безбрачия Сергея Бурунова?

Сергей Бурунов на сегодняшний день является едва ли не самым известным актером страны. Благодаря своему таланту артист умудряется воплощать в жизнь самые разнообразные образы. В репертуаре актера уже есть смешной полицейский, водяной из сказки и другие колоритные персонажи. Единственное, что так и не складывается у исполнителя ролей — личная жизнь. В 46 лет актер ни разу не был женат, и на то, как оказалось, есть веские причины.

Еще в молодости исполнитель роли Володи Яковлева успел обжечься. Предательство надолго отвадило актера от новых знакомств и связей. Все силы Бурунов бросил на профессиональное и творческое развитие: его голосом заговорили Джим Керри, Брэд Питт, Джонни Депп и Леонардо ди Каприо, а фразы персонажей разлетались на мемы.

О том периоде в жизни актер говорит эмоционально и категорично — случившееся надолго отпечаталось в памяти.

«Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — отметил актер.

После съемок в крупных сериалах актер выстрелил на всю страну. Впрочем, к личному счастью его это так и не приблизило. Лишь однажды на YouTube-шоу Надежды Стрелец Бурунов сознался, почему все еще не вступил в официальные отношения. Как оказалось, он все еще ищет ту самую, что отпечатается в памяти раз и навсегда. Вот только знакомиться первым Бурунов не готов из-за природной скромности.

«Нет, поклонницы не осаждают. Странные женщины иногда пишут, я стараюсь это не читать. Красивые женщины мне не пишут», — объяснил он.

Кроме того, Бурунов все же выделил женщину, которая ему нравится и которую он считает своеобразным идеалом. Почетное место в сердце актера занимает актриса Моника Беллуччи.

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