«Есть профессия, и люди про это забыли»: петь или не петь российским звездам

Фото, видео: 5-tv.ru

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Каждый второй представитель российского шоу-бизнеса может похвастаться наличием собственного трека.

Петь, если душа поет, либо не мучить общественность своим голосом, если не обладаешь хорошими вокальными данными? Вопрос риторический и очень актуальный, учитывая, что в последние годы представителям российского шоу-бизнеса не мешает выпускать треки отсутствие музыкального таланта. Знаменитости порассуждали о веяниях индустриина открытии нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуба Royal Estate.

Как считает Сергей Бурунов, он поет плохо, поэтому даже не любит ходить в караоке, так как не хочет травмировать людей вокруг своим голосом. Если же он все-таки решается посетить увеселительное заведение, то, по его признанию, отдаст предпочтение песне Михаила Боярского «Большая медведица». Сам актер называет эту композицию странной, поэтому убежден, что она идеально подходит для исполнения.

«В караоке надо петь странные песни, потому что петь не умеет никто», — эксклюзивно отметил артист в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

О модном веянии развивать свою музыкальную карьеру Сергей Бурунов даже не задумывается.

«Хочется певцов с голосом, иначе зачем позориться? Как говорил Анатолий Папанов: „В плохом спектакле надо играть плохо“. Понимаете? Если ты поешь плохо, значит надо петь плохо. Я пою плохо, я честно говорю», — признается актер.

А экс-участница «Ранеток» Нюта рассказала, что именно благодаря караоке она осознала, что хочет связать свою жизнь с музыкой.

«Это стоит того, с друзьями ходить в караоке. Мне кажется, это самое лучшее времяпрепровождение, потому что каждый открывается с вокальной стороны», — смеется певица.

Сейчас же Нюта, наоборот, не так часто ходит на подобные мероприятия, отдавая предпочтение домашним посиделкам.

Наташа Рудова посещает караоке, чтобы скорее провести весело время в компании друзей, нежели похвастаться своими вокальными способностями.

«Я пью в караоке! Я не вру! <…> Если я пою, значит я уже выпила, потому что я не любитель держать микрофон и, когда вокруг публика, петь», — отмечает актриса.

Рудова уверяет, что не перейдет на сторону поющих актрис и телеведущих, потому что считает, что каждый должен заниматься своим делом.

«Я спасу вас всех, честно! Я не буду тем человеком, который не является тем, кем он хочет быть. <…> Есть профессия, и люди про это забыли сейчас, к сожалению. В нашем нынешнем обществе люди реально про это забыли. Люди тратят много лет на обучение для того, чтобы чего-то достичь. Сейчас благодаря соцсетям можно очень легко взлететь. Очень сложно задержаться, но взлететь легко. А раньше, чтобы попасть на телек, нужно было реально быть действительно гиперталантливым, что-то из себя представлять и иметь силу воли», — поделилась своим мнением актриса.

Сам Эмин Агаларов, который является не только предпринимателем, но и певцом, уверен, что бизнес — это такое же творчество, как и музыка.

«Как сделать караоке клевым? Как сделать песню клевой? Это все творчество», — отметил Агаларов.

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