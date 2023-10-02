Непростой продукт: чем опасна овсянка для организма и какая в ней польза

В овсянке больше полезных компонентов, чем в овсяных хлопьях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

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Кому следует отказаться от овсяной каши?

Овес — это однолетнее растение, родиной которого считаются Монголия и северо-восточный Китай. Сразу были отмечены его отличные кормовые свойства. Крупу дробили, перетирали в толокно и в полученном виде употребляли в пищу многие народы. Особенную популярность овсяные каши, густые супы и лепешки из овса обрели в скандинавских странах, также в России и Белоруссии.

При этом следует отличать овсянку (овсяную крупу) и овсяные хлопья. В первом случае это цельные зерна овса, собранные с поля и не прошедшие тепловую обработку. В овсянке максимально сохранены и зародыши зерна, и отруби.

Из хлопьев чаще всего готовится каша. В процессе переработки сначала из зерен убираются отруби, потом крупа пропаривается при высоких температурах, так на приготовление каши в домашних условиях тратится меньше времени. На заключительном этапе зерна прессуют, так получаются тонкие хлопья.

Польза и вред овсяных хлопьев для организма

Овсяные хлопья обычно заваривают на завтрак с молоком либо на воде. Также продукт добавляют в смузи, пекут блинчики и оладьи. Какими полезными свойствами они обладают и могут ли навредить?

По словам специалистов, продукт благотворно влияет на организм, защищая слизистые желудка, нормализуя пищеварение, укрепляя иммунитет, улучшая работу мозга. Также у людей с этим продуктом в рационе повышается эластичность сосудов, очищается печень.

Вместе с тем овсяные хлопья подходят не всем. В их числе люди с индивидуальной непереносимостью продукта, некоторыми недугами костной системы, хронической почечной недостаточностью, непереносимостью глютена.

Польза и вред овсянки для организма

Овсяная крупа, в отличие от овсяных хлопьев, имеет больше микроэлементов и витаминов. Минеральных соединений в зерне овса всего 26 видов, в хлопьях вдвое меньше. По количеству кремния овсянка находится на первом месте среди всех злаков.

Однако при всей полезности данная крупа может навредить организму некоторых людей. В недробленной овсянке есть вещества, замедляющие усвоение кальция. Поэтому употреблять в пищу ежедневно нельзя. Вдобавок большое количество овсянки, употребляемое на протяжении долгого времени, может привести к запору.

«Овсянка, сэр!»

Самое привычное использование овсянки — для приготовления каши. Для детей лучше готовить такое блюдо из хлопьев, которые не надо жевать. А вот взрослые оценят кашу из недробленой крупы. Сама по себе недробленая крупа готовится около полутора часов.

Овсяная каша содержит много растворимых пищевых волокон, которые позволяют чувствовать насыщение дольше, медленно отдавая энергию при переваривании. Так сокращается уровень «вредного» холестерина. В кишечнике волокна создают вязкую смесь, она и связывает холестерин, не позволяя ему всасываться.

Диетологи рекомендуют употреблять овсяную кашу два-три раза в неделю для обеспечения здорового питания.

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