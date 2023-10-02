Теперь обязательно: как настроить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Простые правила помогут защитить пользователей от взлома.

Портал «Госуслуги» ввел обязательную двухфакторную аутентификацию, которая призвана защитить аккаунты пользователей от возможных посягательств извне.

Как подключить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»?

Дополнительное подтверждение для входа на сайт ввел Минцифры РФ с 1 октября текущего года. Нововведение призвано повысить безопасность аккаунтов, в том числе, в сфере защиты их персональных данных.

Чтобы установить второй фактор защиты, необходимо сделать три действия:

Зайти в свой аккаунт в личном кабинете на портале «Госуслуги»

Перейти в раздел «Безопасность» и выбрать кнопку «Вход с подтверждением»

Выбрать один из вариантов дополнительной защиты

Варианты защиты двухфакторной аутентификации на «Госуслугах»

Теперь, помимо пароля, при входе в аккаунт пользователям необходимо будет дополнительно подтверждать свою личность. Сделать это можно тремя способами

код из смс-сообщения (будет приходить смс с одноразовым кодом. Его нужно указать после ввода пароля)

одноразовый код из специального приложения (ТОТР)

вход с помощью биометрических данных (нужно предоставить доступ к камере)

Стоит отметить, что смс-подтверждение будет приходить на номер телефона, прикрепленный к учетной записи. Если нужно его изменить, стоит обращаться в ближайший МФЦ или в приложении банка-партнера. Как сообщает Минцифры РФ, двухфакторную аутентификацию подключили уже 35 миллионов пользователей.

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