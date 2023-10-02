Пушилин заявил, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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На ореховском и угледарском направлениях происходит скопление сил противника.

Украинские войска могут начать новое контрнаступление в октябре этого года. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, подчеркнув, что на южном направлении фиксируется скопление боевиков.

«По южному направлению, имеется ввиду ореховское, угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — сказал он в эфире федерального телеканала.

Пушилин подчеркнул, что в настоящее время военное командование допускает различные сценарии развития событий на поле боя.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что снайперы ВСУ не могут спрятаться от российских дронов.