Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Удары по украинским националистам наносятся и с земли, и с воздуха.

Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» продолжают наносить удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции.

При выполнении задач летчикам помогают передовые авианаводчики, которые предоставляют данные для боевого применения авиационных средств поражения, а также визуально наблюдают за уничтожением цели противника.

Экипажи штурмовиков и вертолетов группировки, пролетая на максимально низкой высоте не более 25 метров и огибая рельеф местности производят пуски 80-милимметровых авиационных неуправляемых ракет выполняя прием кабрирования.

А артиллерийские расчеты ВС РФ в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника.

На Купянском направлений в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Запад» в ночное время разгромили опорные пункты и живую силу противника из автоматических зенитных орудий С-60.

Координаты цели расчет получил вечером. Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали артиллеристам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж, для уничтожения целей по полученным разведанным.

Бойцы сработали быстро и слаженно. Стреляли снарядами калибра 57 миллиметров на дальность 6,5 километров, за 30 секунд уничтожив цель.