Из крупных частных клиник в Москве пропала вакцина «Спутник V»

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Ранее департамент здравоохранения Москвы передавал препараты частным клиникам на безвозмездной основе. Как ситуация обстоит сейчас?

Из большинства крупных столичных клиник пропали вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». В «Мать и дитя», «Инвитро» и EMC в наличии не имеется соответствующих препаратов, пишет РБК.

Издание уточняет, что многие клиники просто отказались от предоставления услуги населению. Однако в некоторых медцентрах все еще можно привиться. Врачи предлагают «Конвасэл» желающим получить вакцину.

Почему в частных клиниках перестали делать вакцины «Спутик V»?

В Московском департаменте здравоохранения сообщили, что передача вакцин от COVID-19 частным клиникам утратила свою актуальность. Связано это с отменой статуса пандемии и, как следствие, снижением спроса на вакцины.

«Использование ресурсов частных клиник для вакцинации населения стало неактуальным», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству РИА Новости.

В период эпидемии между депздравом и столичными частными клиниками были заключены договоры о поставках препаратов для вакцинации москвичей на безвозмездной основе.

Где можно сделать вакцину от коронавируса?

В столичном департаменте здравоохранения отметили, что сейчас сделать прививку от коронавируса можно бесплатно. В городских поликлиниках, а также в ГУМе продолжают работать пункты вакцинации.

Где в Москве сделать тест на коронавирус?

Официальный сайт мэра Москвы ранее публиковал информацию о том, что тест на наличие коронавирусной инфекции можно бесплатно сдать в пункте экспресс-тестирования. Он также расположен в ГУМе, на третьем этаже.

Пункт работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Время ожидания результатов теста составляет всего 15 минут после взятия мазка. Единственный документ, который необходимо иметь при себе — это паспорт.

Тест можно сдать и в большинстве медицинских лабораторий столицы, но уже на платной основе.

Ранее 5-tv.ru писал, как защитить себя от коронавируса.