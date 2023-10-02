Ваш мозг вас обманывает: что такое эффект Манделы и чем он опасен

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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Почему человек может помнить то, чего не было? В чем суть феномена?

Иногда события, о которых мы хорошо помним, на самом деле не существовали. Слова первого президента РФ Бориса Ельцина «Я устал, я ухожу» во время отставки на самом деле были не такими. Популярная фраза «Люк, я твой отец» Дарта Вейдера из франшизы «Звездные войны» тоже звучала иначе. А изображение на коробке с игрой «Монополия» никогда не было таким, каким его помнят. На что распространяется коллективная ложная память и как это объяснить?

Что такое эффект Манделы

Этот термин появился благодаря Фионе Брум, которая заметила необычную закономерность в сознании тысячи людей. Все они помнили, что южноафриканский политик Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-х.

Фиона и сама так думала, пока не узнала, что Мандела вышел из тюрьмы в 1990 году, стал президентом ЮАР и умер только в 2013-м. Такие коллективные ложные воспоминания заставили Фиону Брум поверить в существование параллельных вселенных. Однако у ученых нашлось другое объяснение.

Почему возникает эффект Манделы



Нельсон Мандела. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohovimago stock& people

В ходе эксперимента ученые выяснили, что 25% участников исследовани принимают выдуманные события за реальность. Это касается и общих фактов из истории, и внешности известных персонажей, логотипов и людей. Происходит это, по мнению ученых, из-за белых пятен в памяти, которые мозг автоматически заполняет собственными додуманными фрагментами. Они могут формироваться из фейковых новостных сообщений, чьих-то сплетен или шуток.

Научное объяснение. Причиной таких сбоев в памяти могут быть обычные травмы или болезни. Но ученые больше склоняются к версии с ошибкой схематического мышления. Многие мыслительные процессы происходят «на автомате», многие убеждения и стереотипы, полученные в течение жизни, откладываются в памяти.

При «пробелах» в воспоминаниях мозг просто дополняет их другими деталями, формируя почти правильное, но все-таки ложное событие. А потом человек, который очень хочет поделиться какой-то историей во всей красках и подробностях, дополняет ее выдуманными фактами.

Этому явлению наиболее подвержены люди мнительные, внушаемые, зависимые от мнения окружающих. Отсюда возникает массовая дезинформация. Так эти фейковые события передаются от человека к человеку и распространяются в сети, становясь вирусными.

Другие теории. Сторонники теорий заговора считают, что эффект Манделы произошел из-за Мирового правительства, которое якобы скрывает правду от людей. Другие назвали создателем феномена Большой адронный коллайдер, который мог привести к появлению сверхтяжелых частиц, маленьких черных дыр и других явлений, которые открыли портал в другие измерения и спровоцировали «сбой в матрице».

Примеры эффекта Манделы

Борис Ельцин: «Я устал, я ухожу». Что первый президент РФ сказал во время новогоднего обращения? Все помнят его фразу, которая в сети стала настоящим мемом. Только вот говорил он другие слова. В видео, которое можно найти на просторах интернета, Борис Ельцин говорит: «Я ухожу. Я сделал все, что мог».

Дарт Вейдер: «Люк, я твой отец». Еще один интернет-мем, который породил коллективное ложное воспоминание. Из уст Дарта Вейдера в оригинале звучала реплика: «Нет, я твой отец».

Культовая фраза Дарта Вейдера на самом деле не существует. Фото: Кадр из к/ф «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», реж. Ирвин Кершнер, 1980 г.

Дядюшка Пеннибегс из «Монополии». Яркий пример визуального эффекта Манделы — на коробке от игры изображен усатый мужчина в костюме, шляпе и монокле. В действительно никакого прибора не глазах у него никогда не было.

«Покатай меня, Большая Черепаха». Эту фразу из советского мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» помнят многие. Только она там не звучала. На самом деле Львенок говорит: «Теперь покатай меня, а?».

Советский мультик запомнился всем, но был искажен памятью. Фото: Кадр из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню», реж. Инесса Ковалевская, 1974 г.

«Секс в большом городе». Легендарный сериал о четырех подругах на самом деле называется не так. В оригинале название звучит как «Секс и большой город» (Sex and the City — Прим. ред.), что подтверждают даже заставка и официальные постеры. Однако пресса и общественность закрепила за сериалом другое, более созвучное название.

Опасен ли эффект Манделы

Сам по себе феномен вполне безобиден, однако в некоторых случаях его могут использовать как пропаганду, чтобы сформировать искаженную картину мира у большого количества людей. Избавиться от ложного воспоминания можно, если найти доказательства, помнить о влиянии массовой культуры и следить за надежными источниками информации.

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