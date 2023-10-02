Это «Клиника»! Как выглядят актеры легендарного сериала 22 года спустя?

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Как живут артисты после закрытия культового проекта?

Премьерный эпизод сериала «Клиника», который стал по-настоящему культовым, вышел ровно 22 года назад — 2 октября 2001 года. Комедийный ситком о трудовых буднях и личной жизни американских врачей был трижды номинирован на премию «Эмми», а актер, сыгравший главную роль, получил три номинации на премии «Золотой глобус». Как живут и выглядят сейчас знаменитые актеры — в материале 5-tv.ru

Зак Брафф

Зак Брафф. Фото: Кадр из сериала «Клиника», 2001 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/John Palmer

Мечтательный Джей Ди в исполнении Зака Браффа стал любимцем многих зрителей. Сейчас актеру 47 лет, его карьера сложилась удачно: он не только появляется на экране, но и выступает в качестве режиссера. Среди последних его работ — «Страна садов» и «Хотел бы я быть здесь». Также артист владеет рестораном в Нью-Йорке. Что касается личной жизни, в браке Брафф никогда не был, а отношения строил, в основном, с коллегами по цеху.

Дональд Фэйсон

Дональд Фэйсон. Фото: Кадр из сериала «Клиника», 2001 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Лучший друг Джей Ди в сериале — харизматичный Крис Терк, которого сыграл Дональд Фэйсон, после выхода последнего эпизода «Клиники» снялся в множестве других чуть менее популярных проектах. На его счету такие кинокартины как «Бывшие», «Обитель лжи», «Ловушка разума» и многие другие. Кстати, в жизни актеры, как и в сериале, являются лучшими друзьями. Но, в отличие от своего «белого мишки», у 47-летнего Фэйсона аж шестеро детей. Артист состоит в браке второй раз.

Сара Чок

Сара Чок. Фото: Кадр из сериала «Клиника», 2001 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Подруга Дориана эксцентричная блондинка Элиот Рид тоже может похвастаться актерской карьерой. «Клиника» стала далеко не последним ее достижением. Ее можно увидеть в проектах «Как я встретил вашу маму», «Безумная любовь», «Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь». Однако с 2018 года Чок все реже стала появляться на экранах. В свои 45 лет актриса воспитывает двоих детей и живет в гражданском браке с адвокатом Джейми Афифи.

Джуди Рейес

Джуди Рейес. Фото: Кадр из сериала «Клиника», 2001 г.; www.globallookpress.com / Billy Bennight

Главную медсестру и мудрую жену Терка Карлу Эспинозу сыграла Джуди Рейес. Эта роль стала для нее самой популярной, хотя актриса и продолжала сниматься в других фильмах и сериалах. Например, ее можно встретить в «Хорошая жена», «Когти», «Девственница Джейн», «Я — зомби» и других. Сейчас Рейес 55 лет. У нее есть сестра-близнец, с которой они сыграли в одном из эпизодов «Закона и порядка». Воспитывает двоих детей.

Джон Макгинли

Джон Макгинли. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net; Dave Starbuck

Джон Макгинли сыграл слегка сумасшедшего, но очень харизамтичного и потому любимого зрителями доктора Кокса. Актер стал известен до участие в проекте — благодаря роли сержанта в фильме «Взвод». После «Клиники» снимался не так часто, и в основном в полнометражных картинах, например, «Эксперимент «Офис» и «Алекс Кросс». Состоит в гражданском браке с 2006 года с инструктором по йоге, есть двое дочерей. Также у 63-летнего Макгинли есть ребенок от первого брака.

Нил Флин

Нил Флин. Фото: Кадр из сериала «Клиника», 2001 г.; www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Один из самых загадочных персонажей сериала — Уборщик, которого сыграл Нил Флин. Актер был так органичен в необычной роли, что почти сразу же завоевал любовь зрителей. Кстати, мучавший главного героя на протяжении всего сериала Уборщик никогда не называл своего имени. После артист снялся в фильмах «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и «Беглец», а также ситкомах «Кей и Пил», «Выживание Джека» и многих других. Примечательно, что 62-летний актер так же загадочен, как его персонаж: о его личной жизни неизвестно практически ничего.

Кен Дженкинс

Кен Дженкинс. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Американский актер Кен Дженкин сыграл главного врача Боба Келсо. Артист пришел в проект уже звездой после многочисленных ролей в кино и участия в бродвейских постановках. Сейчас ему 83 года. Женат на актрисе Кэтрин Фотон Грант — племяннице легендарной актрисы Кэтрин Хепберн. От первого брака у него осталось трое детей.

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