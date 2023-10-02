В Минздраве опровергли нехватку вакцин для профилактики полиомиелита

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Поставка вакцин от вирусного заболевания в регионы соответствует графику.

В Минздраве РФ сообщили, что вакциной для профилактики полиомиелита все регионы обеспечены в полном объеме согласно установленному графику. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает РИА Новости.

По данным профильного министерства, вакцина была закуплена в количестве свыше трех миллионов доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год, поставка в субъекты осуществлена в полном объеме.

«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику. Заключены контракты на поставку двух иммунобиологических лекарственных препаратов: вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), торговое наименование БивакПолио, в количестве 3 435 789 доз, что полностью соответствует утвержденной потребности на текущий год», — говорится в публикации.

Вместе с тем отмечается, что осуществлена закупка вакцины для профилактики полиомиелита (инактивированная), торговое наименование ПоливакСин, в объеме 1 920 729 доз, что также покрывает всю годовую потребность.

Эти лекарства по первому этапу в количестве 850 000 доз регионы получили. По второму этапу оставшееся количество препаратов в соответствии с контрактом субъектам доставят с 16 сентября до середины декабря 2023 года», — заключили в ведомстве.

«Коммерсантъ» написал, что в ряде регионов зафиксирована нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 26 регионах РФ зафиксирован высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.