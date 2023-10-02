«Я так обиделся»: Юрий Чернов рассказал о несостоявшейся роли в картине Леонида Гайдая

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артиста пригласили в легендарную картину «Иван Васильевич меняет профессию». Что пошло не так?

Народный артист России Юрий Чернов, который в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл роль балалаечника на банкете, поделился впечатлениями от работы с Леонидом Гайдаем и рассказал о несостоявшейся роли в картине. В интервью «Известиям» актер отметил, что вспоминает о произошедшем с печалью.

«Я должен был играть в „Иване Васильевиче“ милиционера, который гонялся за Жоржем Милославским, которого играл Куравлев. Леонид Иович Гайдай утвердил. Я ждал, когда вызовут», — поделился Чернов.

Но сыграть роль милиционера ему не было суждено. Вся проблема была в другом проекте, на который актер согласился вместе с приятелями — они предложили поехать отдохнуть и параллельно заработать денег за роль в кино.

В это время Чернову пришла телеграмма из Москвы — его звали на студию подписывать договор. Но, чтобы уехать, надо было отпроситься.

«Пошел отпрашиваться к второму режиссеру той картины, где мы подхалтуривали с ребятами. А она мне: „Нет. У тебя завтра и послезавтра съемки“. Даже на один день не отпустила. Я так на нее обиделся», — вспомнил артист.

Съемок тогда не было, и обиженный Чернов несколько месяцев не разговаривал с режиссером. Однако ему подвернулся еще один шанс. Осенью от Леонида Гайдая пришла еще одна телеграмма. Так Юрий Чернов сыграл в фильме балалаечника на банкете. С ним в кадре были Леонид Куравлев, Савелий Крамаров и Юрий Яковлев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Гайдай испортил еду в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».