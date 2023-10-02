В ЛНР задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали местного жителя города Рубежное по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, предоставив также видео.

Установлено, что мужчина действовал в интересах киевского режима и собирал информацию военного характера. В частности, украинской разведке были переданы данные о местах дислокации и передвижении военных и правоохранителей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Керчи по подозрению в госизмене задержан местный житель, передававший через социальные сети украинской разведке данные о российской армии.