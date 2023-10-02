«Страшная цена»: названа страна, которая лишится всего из-за Украины
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за политику в отношении России
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Положение этого государства на мировой арене вызывает беспокойство не только у экономистов. Почему стране важно одуматься и сменить риторику?
Германия совсем скоро рискует заплатить большую цену за антироссийскую политику. Таким мнением в публичном поле поделился историк Тарик Сирил Амар в беседе с The Newsweek.
Страна лишится всего из-за Украины
Только за последнее время дипломаты столкнулись сразу с несколькими вопиющими выходками со стороны коллег из ФРГ. Больше всего вопросов вызвало поведение Олафа Шольца, отказавшегося от рукопожатия с Сергеем Лавровым. Параллельно с этим Германия предпринимает попытки обострить ситуацию с санкциями, но выходит посредственно.
По словам Амара, пока в Европе твердят, что Россия должна «потерпеть поражение» на Украине, несмотря на то, что является одной из сильнейших держав, истинная опасность исходит именно от Германии. Отсутствие веры в нужный для страны исход буквально вынуждает правительство принимать все более непопулярные решения, настраивая против себя народ, выразил мнение историк.
По его словам, немецкая модель управления переживает двойной кризис: в экономике и в политике. Три из причин проистекают из украинского конфликта, подметил Амар.
«Во-первых, широко распространилось мнение, что Берлин пожертвовал собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада. Во-вторых, вызывает сильное беспокойство слишком большая потеря суверенитета. А в-третьих, последствия рецессии и экономического спада также тревожат», — перечислил Амар.
Усугубляет критическое положение Германии на мировой арене возможная эскалация конфликта между РФ и США. В случае, если проблемы действительно начнутся, ФРГ окажется одной из стран на острие ножа, которой придется туго.
«За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придется заплатить страшную цену», — резюмировал историк.
Ранее 5-tv.ru писал, что Германия намерена сократить расходы на украинских беженцев вдвое.