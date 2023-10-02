Двухместный каяк перевернулся на Ладожском озере. Есть погибший

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Трагедии могло не быть, не реши мужичина отправиться в опасный сплав.

Непогода стала причиной трагедии на Ладожском озере. Группа туристов решилась на опасный сплав, несмотря на предупреждения МЧС. В итоге сильный ветер поднял такие высокие волны, что одна из них перевернула двухместную лодку.

Находившийся в ней мужчина погиб, еще одна туристка, пока находилась в воде в ожидании спасателей, — получила сильное переохлаждение. Чтобы добраться до пострадавшей, спасателям пришлось преодолеть 18 километров бездорожья, два из которых они прошли пешком. Женщину эвакуировали и передали медикам.