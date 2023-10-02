ВСУ несут серьезные потери в ходе ожесточенных боев в районе Клещеевки

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Не менее десяти атак штурмовых групп противника удалось отразить российским военным.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили более 150-ти человек. В районе Клещеевки боевики лишились штурмовика Су-25. За действиями наших бойцов на передовой следит Денис Кулага.

С наступлением рассвета на боевой выход заряжается наша авиация. Без их точных ударов там на переднем крае было бы в раз тяжелее. Ка-52 уходит на цель — а это значит, враг прижимается как можно сильнее к земле — идеальные условия для работы наших гаубиц

Бойцы южной группировки войск вновь демонстрируют огневое доминирование на Северском направлении. Укрытия ВСУ в дыму. Отвечать на это они могут разве что кассетными боеприпасами. Но и в этом случае наши бойцы успели подготовиться

Пока же условия работы благоприятны — артиллеристы отправляют десятки снарядов по вражеским целям. Редкие кадры — перерыв между огневой. Времени достаточно и ввпить кофе, и пофилософствовать.

Но так отдыхать могут далеко не все… Нашим танкистам покой только снится. Танки отстрелялись и тут же погрузка снаряда. У экипажа нет времени даже чай или кофе попить. Скорость работы на Северском направлении увеличивается в разы. Быстро залетаем на броню и уже за считанные минуты оказываемся на огневой.

Работа на Северском направлении не может обойтись без огневой поддержки наших танкистов. Гроза Белогоровки — танковый батальон «Август» начинает свою работу.

Удары по заводу лишают ВСУ главного — укрытия. Если удастся полностью выбить противника с этих позиций — мирные жители Лисичанска наконец-то смогут хоть немного престать бояться за свою жизнь