Взрыв газа и пожар полностью уничтожили квартиры на верхних этажах в Тобольске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожар на крыше жилой пятиэтажки вспыхнул поздно вечером, когда жители ложились спать.

В Тобольске этой ночью тушили крупный пожар в жилом доме. Очаг возгорания находился на последнем пятом этаже. По словам очевидцев, сначала они услышали два сильных хлопка, а потом крышу охватил огонь. Для того чтобы потушить пламя, пришлось задействовать двадцать пожарных расчетов — это около шестидесяти человек. Алексей Морозов собрал всю последнюю информацию.

Яркое пламя и едкий дым вокруг. Пожар на крыше жилой пятиэтажки в Тобольске вспыхнул поздно вечером, когда жители ложились спать. Спустя считанные минуты к месту приехали 17 единиц техники и полсотни спасателей. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен хлопок.

Осколки окон, долетевшие после взрыва, вот непосредственно дом, где произошло возгорание.

«Скорее всего из-за газа все. Все горело полным пламенем, сейчас поубавилось, но судя по всем ущерб печальный будет! Все залито, все еще тлеет», — рассказывает местная жительница Оксана Богданова.

По предварительной информации, взрыв газа произошел в квартире на последнем этаже, затем огонь резко перекинулся на крышу.

«Тушат уже очень долго, интенсивно, без перерыва, ну надеемся, уповаем. С газовым оборудованием у нас постоянно технический осмотр проходит, недавно у меня были», — добавляет Наталья.

Жильцы многоквартирного дома с тревогой наблюдают как пламя быстро распространяется по всей кровле, огнем охвачено несколько балконов. Территорию оцепили, людей временно разместили в автобусах.

«Подбираем хостелы, гостиницы, чтобы людям было удобно на следующий день добираться на работу», — говорит глава пресс-службы администрации города Тобольска Анастасия Гулина.

Из охваченного огнем здания людей удалось спасти. Эвакуация началась в первые минуты после возгорания. Из пятиэтажки пожарные вывели 320 жителей. Известно, что от взрыва пострадало три человека, они доставлены в больницу. Площадь пожара 800 квадратных метров. Квартиры на верхних этажах разрушены. В большей части выбиты стекла.

Огонь удалось локализовать только через несколько часов, глубокой ночью. Сейчас спасатели проливают конструкции, с пятого по первый этаж, чтобы пламя вновь не разгорелось. На помощь пострадавшим пришли волонтеры.

«Разместили людей, обеспечили горячим питанием, сейчас остались, чтобы присматривать за ними», — говорит волонтер центра добровольческого движения города Тобольска Надежда Жукова.

По словам сотрудников МЧС, несущие стены от взрыва не пострадали. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.