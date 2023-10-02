«Это существо»: отец певицы Наталии Власовой публично отказался от нее

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Исполнительница встретилась с папой через почти десять лет разлуки, но не обрадовалась, а горько разрыдалась.

Певица Наталия Власова встретилась с отцом Валерием после многих лет разлуки, и встреча оказалась полной слез. Папа, которого в шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале исполнительница назвала тираном, назвал дочь, сына и бывшую жену «эти люди». Он не видится со своими внуками и не жалеет ни о чем, обвиняя родственников. Власова не ждала появления отца, и была шокирована, когда он появился.

Певица рассказала, что до 13 лет у нее была прекрасная семья, но с наступлением подросткового возраста она начала конфликтовать с родителем. Начался жесткий контроль, запреты на общение с друзьями и прочие ограничения. За нарушение — презрение и наказания. Кроме того, он терроризировал маму артистки, бил ее и изменял. Но считал, что со всеми поступает справедливо.

«Мне нельзя было после десяти вечера звонить никому, потому что это неприлично. Даже когда позвонил педагог по фортепиано сказать, что он заболел и завтра урока не будет, просто аппарат телефонный вместе с розеткой выдрался из стены и разбился», — вспомнила исполнительница.

По версии Валерии, жестокость была естественной реакцией на непослушание дочери. Он сказал, что не любит дочь, а сына вовсе назвал «никаким». И добавил — не жалеет, что после развода оставил бывшую жену и детей без квартиры, присвоив общий их дом. Потому что «все было по закону». Его горячо поддержала новая супруги Марина, отметив, что это Власова должна прилагать усилия, чтобы помириться с папой. Сам он никаких призывов наладить отношения с родными детьми и слушать не хотел.

«Я ее вырастил! Это существо целую жизнь врет в угоду себе», — заключил он и покинул студию.

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