Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сатирик рассказал об эксперименте в своем театре миниатюр, который подтвердил его мнение о настоящем сценическом даре.

Юморист, писатель, сатирик и телеведущий, народный артист РСФСР Евгений Петросян воспел «говорящие» глаза актеров, которые погружают зрителя в действо и заставляют его верить в происходящее. Даже не посвященный в профессию человек, случайный зритель, почувствует разницу между исполняющим роль и живущим на сцене артистом. Отличит фальшивку от самородка.

В беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко на концерте в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией на Красной площади Москвы Петросян порассуждал о таланте и поблагодарил современных мастеров, продолжающих традиции великих русских драматургов. В их число Петросян поставил народного артиста РФ Владимира Машкова, который взял на себя работу покойного Олега Табакова в стенах «Табакерки».

«Актерские глаза — это волшебное дело, которое надо изучать. И надо отдать должное Владимиру Львовичу (Машкову), который разрабатывает психологический подход вместе с профессионалами к этому удивительному явлению. Если глаза разговаривают с тобой — это одно. Если они выключены из процесса актерского, действия, то это плохой артист, и зрители это чувствуют», — уверен Петросян.

По словам юмориста, он не просто делится своими впечатлениями, а указывает на подтвержденный им же факт. В своем театре миниатюр Евгений Ваганович проводил эксперимент: во многотысячном Дворце спорта он садился на далекий 20-й ряд и наблюдал за игрой своих артистов — тех, в ком уверен, и тех, кто, по его мнению, не обладает искусством «говорить глазами».

«Вот такой человечек (маленький) передо мной стоит, какие глаза я могу увидеть? Никакие! А я чувствую, какое-то биополе все равно доходит до меня. Я знаю, кто живет и кто не живет, и глаза это говорят», — поделился юморист.

Вспомнил Петросян и звезду советского кино, режиссера и актера, народного артиста СССР Олега Жакова. В свое время между театралами ходила шутка: «Бойтесь глаз Жакова». Это значит, что одним только взглядом Олег Петрович мог показать разницу между естественностью и наигранностью. А момент он мог «переиграть» любого неискреннего коллегу.

«У него глаза говорящие, ему даже слов не надо, по глазам зритель чувствует, что он хочет сказать. А не каждый партнер это выдерживает!» — посмеялся Евгений Ваганович.

Ранее в эксклюзивном материале 5-tv.ru Петросян порассуждал о народных песнях. Юморист объяснил, как появляются композиции, которые и после пика популярности передаются из поколения в поколение и никогда не теряют актуальности.