Митя Фомин спел в ванне нагишом и опубликовал видео в сети

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram* / mf_agent; 5-tv.ru

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Почти 50-летний артист продемонстрировал мускулы во всей красе.

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин опубликовал видео с голым торсом из ванной. Ролик, на котором 49-летний исполнитель поет в клубах пара и белой пены, появилось в его личном блоге. Подписчики певца уже привыкли к откровенному контенту, однако не обратить внимания на потрясающую форму и моложавый вид в очередной раз не смогли.

В этом году Фомину исполняется 50 лет. К круглой дате артист готовится очень активно. В планах — большой концерт и множество других творческих проектов. Таким необычным образом — сидя в пенной ванне — он решил напомнить публике, что каждую минуту своего драгоценного времени посвящает работе, в частности предстоящей важной дате.

Стоит отметить, хоть мускулам Мити Фомина и могут позавидовать 20-летние юноши, не все фолловеры остались в восторге от анонса. Как певцу пришла в голову идея раздеться догола и под шум бегущей из крана воды записывать приглашение на шоу, понял не каждый. Некоторые пользователи сети выразили опасение, что в следующий раз их будут звать на концерт из туалета или еще какого-нибудь «нетривиального» места.

Но с другой стороны… Если анонс на унитазе сработает — чего стесняться?

Ранее 5-tv.ru обсуждал с читателем ситуацию вокруг усов Мити Фомина. Видимо, что бы ни сделал красивый и популярный человек, бури эмоций не избежать. По словам самого артиста, поклонники буквально топят его в спорных комментариях о новом образе. Исполнитель также рассказал, почему решил сменить имидж.

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