Искусство, владеющее душой народа: за что Петросян любит старые песни о главном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Народный артист объяснил, как музыка объединяет поколения.

Народный артист РСФСР, писатель, сатирик и телеведущий Евгений Петросян поразмышлял о силе музыки и объяснил, почему некоторые песни остаются любимыми и актуальными из поколения в поколение. В эксклюзивном интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко на концерте в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией на Красной площади Москвы юморист отметил — едва ли сегодня с большой сцены звучит много песен, которые со временем могут обрести статус народных.

«В старых песнях была душа, была любовь к земле своей, к людям своим, к семье. Неслучайно, когда компании собираются, поют старые песни. Потому что они о главном. Я искренне хотел бы, все эти годы молил бога об этом, чтобы наша молодежь взяла эту эстафету. Уже в своей интерпретации, как это будет понятно всем молодым людям, понесли это дальше», — сказал он.

Как заметил Евгений Ваганович, во всех творческих жанрах, в том числе и в юмористическом, старшие поколения артистов наработали определенные художественные приемы, и они используются современными авторами. Сегодня, как и много лет назад, спектакли играются по когда-то придуманным законам, рифма формируется давно созданным слогом, а музыка складывается все из тех же семи нот.

И в сердца западает творчество, основанное на национальном менталитете. В нем отражаются ценности людей, локальный юмор, исторические факты, сказки и предания. Именно такие произведения трогают до глубины души, потому что они понятны каждому, кто находится в зрительном зале и внимает.

«Вот что ценно в искусстве. Чтобы искусство сочеталось с менталитетом, с культурой, с мировоззрением народа. Тогда оно становится народным, тогда оно начинает волновать, тогда оно владеет душой народа. Я когда-то говорил: русская народная песня как великая русская река Волга — широка, просторна и бесконечна», — заключил артист.

Старые песни в новой интерпретации — тема для дискуссий и щедрая почва для экспериментов. И популярные исполнители то и дело заставляют звучать по-новому знакомые композиции. Ранее в интервью 5-tv.ru певица Алла Рид объяснила, почему песни Владимира Высоцкого органично вписались в ее репертуар.