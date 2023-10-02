Чудо науки: первые отечественные устрицы появились в Севастополе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandra Schuler; 5-tv.ru

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В течение нескольких лет они могут занять весь российский рынок, потеснив привычные французские, японские и африканские.

Первые абсолютно отечественные устрицы появились в Севастополе. Их вырастили ученые на устричной ферме и в течение нескольких лет они могут занять весь российский рынок, потеснив привычные французские, японские и африканские. Николай Аксенов уже прикоснулся к крымскому деликатесу.

Если дикая рапана или мидия для черноморского побережья Крыма хорошо знакомые морепродукты, то об устрице как о пищевой культуре заговорили только в последние пять лет. Но за это время результат по выращиванию. Что называется, на лицо: от традиционной черноморской –до гигантской тихоокеанской.

В этом Севастопольском НИИ за устрицами наблюдают еще с советских времен. Деликатесный моллюск и сам гурман: для того, чтобы вырастить один сорт устриц, нужно разнообразное меню: около десятка разновидностей микроводорослей. И здесь морским растениям отведены несколько лабораторий.

«Только в зависимости от стадии развития личинок, мы используем разные составы корма. На ранних стадиях используем мелкую водоросль от 1-2 микрон, а когда личинка вырастает, то и размеры водорослей тоже увеличиваются», — поясняет кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИнБЮМ Людмила Ладыгина.

Аборигенная, черноморская устрица из-за своей малой популяции оказалась в Красной книге. Крымские ученые решили разводить тихоокеанский вид — самый большой в мире. Им помогли дальневосточные коллеги и сегодня моллюск-гигант, на юге страны чувствует себя прекрасно.

«Наша задача получить сейчас такое племенное стадо устриц из которого можно через несколько лет получить триплоидный спад», — говорит завотделом аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ Виталий Рябушко.

Триплоидная устрица, говоря проще домашняя — пока только в планах. А вот потомство в дикой диплоидной тихоокеанской устрицы, стало настоящей сенсаций. Во-первых, это первое подобное достижение на устричных хозяйствах Крыма, во-вторых, теперь с уверенностью можно сказать: выращивать устриц можно без импортного молодняка, закупка которого попала под санкции.

Несмотря на то, что российская наука движется семимильными шагами в направлении по выращиванию устриц, их добыча остается такой же, как и сто, и двести лет назад. На вот таком небольшом суденышке, моряки выходят в любую погоду и труд это в основном ручной.