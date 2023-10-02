Смертельная вечеринка: в испанской Мурсии сгорели сразу три ночных клуба

Около 13 человек погибли при пожаре сразу в трех ночных клубах испанской Мурсии

Фото, видео: Reuters / EVA MANEZ; 5-tv.ru

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Среди пропавших без вести семья из пяти человек.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в городе Мурсия — это юго-восток Испании. За считанные минуты пламя охватило ночной клуб «Театр» и затем перекинулось на два соседних. Во всех трех заведениях отмечали дни рождения.

Семь человек числятся пропавшими без вести, в том числе пятеро членов одной семьи. Четверо пострадавших доставлены в больницу, люди отравились дымом.

Пожар был такой силы, что его в течение часа не могли потушить 12 специальных машин. Здание, где располагались заведения, полностью разрушено, у него рухнула крыша.

Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов, под ними еще могут быть тела погибших. В Мурсии объявлен трехдневный траур, а следователи сейчас выясняют, почему ночные клубы были оборудованы легко-воспламеняющимися материалами.